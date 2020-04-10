شكرا لقرائتكم خبر عن مصيلحى يطمئن "المصريين": مستعدون لشهر رمضان وكورونا لن ينتهى إلا بانضباطنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الدكتور على مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشعب المصرى، حول استعدادات الوزارة لشهر رمضان، قائلا: أطمئن الشعب أننا جميعنا مستعدين لشهر رمضان وكل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله سيكون شهر هادئ ونكون قد اقتربنا من السيطرة على فيروس كورونا.

وأضاف وزير التموين، خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس: لكن جميعنا نعلم أن الفيروس لن ينتهى إلا بانضباطنا والتزامنا جميعا، ويجب أن نلتزم جميعنا في بيوتنا للحد من سيطرة هذا الفيروس والحد من انتشاره، وإن شاء الله سيكون شهر رمضان متميز.

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