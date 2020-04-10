شكرا لقرائتكم خبر عن متعافية من كورونا: "أمريكا والدول المتقدمة بتغير من مصر لنجاحها في علاجنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت شيرين عبدالله إحدى المتعافين من مرض فيروس كورونا بمستشفى الحجر الصحي بقها، وأحد أبناء محافظة دمياط، أن الطاقم الطبي بالمستشفى يقدم الخدمات لجميع المرضي على أعلى مستوى، دون تمييز بين مريض واخر، حيث أنها لاقت أفضل عناية طبية على مدار 14 يوما، قضتها داخل المستشفى.

وقالت "شيرين"، إن أمريكا والدول المتقدمة "بتغير من مصر بسبب نجاحها في علاج مرضى كورونا والسيطرة على المرض"، مضيفة: "البركة في الريس والدولة قدمت كل ما عليها، ووزارة الصحة قدمت بروتوكول علاج لحماية المرضى، والجيش الأبيض في مستشفيات العزل هم أبطال المرحلة يؤدون واجبهم بصدق وإخلاص، ولم نلاحظ تفرقة بين مريض وآخر".

وأشارت إلى أن الدولة تبذل قصارى جهدها في مواجهة الفيروس، لكن يبقى التزامنا كمواطنين، قائلة "أشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي لم يتأخر لحظة عن وطنه وأخذ الأزمة على محمل الجد، تحيا مصر"، مناشدة بضرورة الالتزام بالمنازل للوقاية من الفيروس، "أي شخص يظهر عليه الأعراض لا بد أن يتوجه للمستشفى فورا دون تردد أو خوف، لأن الحجر الصحي بالمستشفى أول طريق العلاج الصحيح".

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وأوضحت، أنه عندما أخبروها بقرار نقلها للحجر الصحي ظنت أنها النهاية، وأنها لن تتلقى عناية وستموت، ولكنها فوجئت بمستوى مستشفى العزل والتجهيزات العالمية بها، والفريق الطبي عالي المستوي الذي تابع حالتها بحرفية عالية حتي أتم الله عليها بالشفاء بعد 14 يوما قضتها في المستشفي، قائلة "وجدنا كل الاهتمام والتقدير من كل فرد بالمستشفى، وهم بحق أفضل فريق عزل في مصر، كانوا شيلنا من على الأرض حتى أن الممرضين والأطباء كانوا يشترون لنا أدوية من حسابهم، ربنا يبارك لهم".

ووجهت الشكر للمهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، صاحبة مبادرة بث الأغاني الوطنية في محيط المستشفى للتخفيف عن المرضى، قائلة "وجدنا دعم معنوي من بث الأغاني الوطنية في محيط المستشفى وربنا يحمي مصر، الأغاني المصرية كانت أحلى علاج لنا داخل الحجر".

كما وجهت الشكر للواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، لجهود المحافظة في توفير كل مستلزمات المستشفى، متابعة "ونعم الناس أهل القليوبية ومحافظها وتحيا مصر".