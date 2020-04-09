شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: بعض المواطنين لم يدركوا إلى الآن خطورة المرحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن المحافظة بها قرابة 300 سوق عشوائى ناتجة عن ثقافة قديمة متوارثة، من بينهم ما هو أسبوعى أو المنعقد بشكل دائم على مدى أيام الأسبوع، مشيراً إلى أن مواجهة فض هذه الأسواق كبدنا مجهوداً كبيراً، ومازلنا نواجه بعض المشكلات في ذلك نظراً للثقافة المتوارثة.

وأضاف «غراب»، خلال اتصال هاتفى ببرنامج «التاسعة»، الذي يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى، عبر القناة الأولى المصرية، أنه إلى الآن الوعى غير كافى لدى بعض المواطنين ولم يدركون حجم المشكلة أو الخطر الناتج عن التجمعات أو المرحلة الحالية التي تشهدها مصر ودول العالم، جراء انتشار فيروس كورونا،المستجد «كوفيد19».

ولفت محافظ الشرقية،أنه تم إخطاره منذ قليل بإغلاق أحد المقاهى في حى ثانى في الزقازيق، إلى جانب ملعب كرة قدم خماسى وتم تشميعهما واتخاذ ما يلزم قانونياً، وتابع:«مازلت الناس بتمشى في السكة الغلط ومش قادرة تستوعب اللى أحنا فيه».

ومن حيث التعديات على الأراضى الزراعية، قال محافظ الشرقية، :في غضون أسبوع واحد رصدنا 118 حالة تعدى تم إزالة 93 حالة منهم وخلال الأيام القادمة سيتم باقى الحالات، وتابع:«نتخذ إجراءات في منتهى القوة، ولا نتهاون في تطبيق القانون».