شكرا لقرائتكم خبر عن لمكافحة الوباء.. حملة لتطهير حلقة أسماك الأنفوشي في الإسكندرية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم حي الجمرك بالإسكندرية حملة مكبرة بالتعاون مع شركة الصرف الصحي لتعقيم وتطهير حلقة السمك بمنطقة الأنفوشي، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي يقوم بها الحي لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وقالت نجوى أمين، رئيس حي الجمرك، في بيان، الخميس، إن حملة التعقيم استهدفت المنشآت الحيوية بنطاق الحي وعلى رأسها حلقة أسماك الأنفوشي التي يتردد عليها عدد كبير من المواطنين والتجار يوميًا.

وأشارت «نجوى» إلى أن الحملة شملت تطهير وتعقيم مبنى ديوان عام حي الجمرك، مكتب مرافق التحرير بالمنشية، وهيئة التأمينات بشارع النصر قبل وأثناء صرف المعاشات، كما تم توفير مقاعد خاصة لأصحاب المعاشات من قبل حي الجمرك.

وأكدت «نجوى» مواصلة الجهود واستمرار أعمال التطهير والتعقيم بنطاق الحي، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بضرورة الاهتمام برفع درجة الاستعداد القصوى، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتجنب انتشار فيروس «كوفيد ١٩».