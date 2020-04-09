شكرا لقرائتكم خبر عن «مستقبل وطن» بكفر الشيخ يكثف جهوده لمحاصرة فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصل حزب «مستقبل وطن» بمحافظة كفر الشيخ جهوده لمواجهة ومحاصرة فيروس كورونا من خلال حملات التعقيم، والتطهير المستمرة بالمؤسسات الخدمية والشوارع ومساعدة كبار السن من أصحاب المعاشات وغيرهم.

يأتي ذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وانطلاقا من الدور المجتمعى، لحزب مستقبل وطن، برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب حيث قامت أمانات مراكز كفرالشيخ ودسوق والبرلس وقلين وبندر كفرالشيخ باعمال تطهير وتعقيم للمنشآت العامة والشوارع بالمدن والقرى بالإضافة إلى تنظيم ومساعدة كبار السن في صرف معاشاتهم وذلك تحت اشراف المهندس فوزى الرفاعى امين الحزب بالمحافظة والمحاسب احمدجعفر امين التنظيم.

وقال محمد عماد المرسى امين الحزب بمركز كفرالشيخ قمنا بحملة تطهير وتعقيم اليوم الخميس بقرية ابوطبل التابعة للوحدة المحلية بالحمراوى وذلك بحضور عبدالواحد زكى امين التنظيم بالمركز الذي يرافق الحملة يوميا منذ بدايتها موضحا أن حملة التعقيم بالمركز مستمرة خلال الأيام القادمة للانتهاء من باقى القرى بعد تعقيم قرى اسحاقة والشمارقة ومعظم القرى الكبيرة بالمركز.

ويشير المهندس عادل النجار امين الحزب بمركز دسوق إلى أن حملة التطهير والتعقيم بالمركز التي استمرت منذ بداية الأزمة لاقت قبولا واستحسانا من أهالى مركز دسوق خاصة أن الحملة جابت جميع قرى المركز ومازالت مستمرة بعد قيام الحزب بالتبرع بكمية كبيرة من المطهرات لتغطية جميع القرى والعزب.

ويؤكد أحمد كمال عطية، امين الحزب بمركز بلطيم، أنه تم تطهير وتعقيم قرى الشيخ مبارك والحماد والشهابية وغيرها من القرى وآخرها اليوم تم تطهير الوحدة الحزبية بالساحل القبلى ومازالت الحملة مستمرة.

من ناحية أخرى، واصلت أمانة مركز قلين بقيادة العميد همام جودة امين الحزب بالمركز حملة تطهير وتعقيم لعدد من المنشآت الخدمية بمدينة قلين بالاضافة إلى تطهير قرى قلين منها شباس عمير والبكاتوش وأشار امين الحزب إلى ان الحملة مازالت مستمرة خلال الأيام المقبلة.

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يأتى هذا في الوقت الذي واصلت فيه أمانة بندر كفر الشيخ بقيادة طارق رشوان أمين الحزب بالبندر حملة التطهير والتعقيم بعاصمة المحافظة وكان آخرها اليوم الخميس بحي القنطرة البيضاء بالإضافة إلى تعقيم منافذ صرف المعاشات وماكينات الصرف الآلى كما قام شباب الحزب بمساعدة كبار السن من أصحاب المعاشات في الوصول إلى أماكن الصرف ومساعدتهم حتى الحصول على رواتبهم دون عناء.