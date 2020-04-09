شكرا لقرائتكم خبر عن طارق شوقي: المشاريع البحثية ستطبق على المدارس المصرية فقط وليست الدولية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن المشروعات البحثية موجهة للطلاب وليس لأولياء الأمور موضحًا أن كل الأسئلة عن المشروعات البحثية تأتي من أولياء الأمور.

وأضاف وزير التربية والتعليم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دى أم سي» المذاع على قناة «دى أم سي»، أن المشروعات البحثة مخصصة للمدارس الحكومية المصرية فقط وليست الدولية، وطالب من أولياء الأمور الاطمئنان والهدوء.

وذكر أن المشاريع البحثية ستطبق على المدارس الحكومية والخاصة، موضحا أن معلم الفصل سيساعد الطالب في عملية إعداد البحث تحت إشراف ولي الأمر، بالاضافة إلى الفصول الافتراضية التي سيتم إطلاقها يوم الاثنين المقبل.

وأضاف أن الوزارة ستتيح منصة للتواصل المباشر بين المعلمين ذوي الخبرة والطلاب من خلال لقاءات مباشرة يتم إعلانها على هذه المنصة طبقا للجداول المتاحة، مشيرا إلى أن المنصة تهدف إلى تواصل فعال بديل للحصص المدرسية عبر شبكة الإنترنت باستخدام برامج التعليم عن بعد https: //stream.moe.gov.eg.

وأكد الوزير أن الطالب عليه اختيار موضوع واحد من الموضوعات المطروحة في كل سنة دراسية من الصف الثالث الابتدائي وحتي الصف الثالث الإعدادي، مشددا على أنه يجب على الطالب المشاركة ضمن مجموعة واحدة فقط وليس أكثر من مجموعة.

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