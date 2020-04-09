شكرا لقرائتكم خبر عن الخرباوي: دعاء الرئيس السيسي لمصر في مواجهة كورونا أصاب الإخوان بآلام كبيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ثروت الخرباوي، المفكر السياسي، إن دعاء الرئيس السيسي لمصر في مواجهة أزمة كورونا أصاب الإخوان بآلام كبيرة.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن نبرة الصدق في صوت الرئيس السيسي عند إلقاء الدعاء في مواجهة كورونا أوجد صدى كبير جدا لدى الشعب المصري والشعوب العربية الأخرى.

وتابع أن تعليقات الموطنين حول دعاء الرئيس جيدة للغاية خاصة وأن هناك نبرة إخلاص وصدق من جانب الرئيس.

وأشار الخرباوي إلى أن تعليقات قناة الجزيرة والموقع الإخباري الخاص به عن دعاء الرئيس السيسي كانت تعليقات تدل على أن الألم الذي أصابهم ألم كبير للغاية.