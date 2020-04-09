شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقترب من المصاب رقم 2000 بكورونا.. كيف تتفادى أن تصبح واحدًا منهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

1699 مصابًا بفيروس كورونا و118 وفاة، حصيلة إجمالية أعلنتها وزارة الصحة المصرية مساء الخميس، بعد تسجيل 139 حالة إصابة جديدة اليوم، كلهم مصريون، فضلا عن تسجيل 15 وفاة بينهم أجنبي، ما يدعو إلى ضرورة أخذ الاحتياطات الواجبة لتفادي الإصابة بهذا الوباء الذي أصاب معظم بلدان العالم.

منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية وعدة هيئات محلية ودولية حرصت منذ اليوم الأول لظهور هذا الوباء في مقاطعة ووهان الصينية، على إطلاق التحذيرات والاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها من أجل حماية الأفراد من الإصابة، لكن هذا الاحتياطات باتت أكثر ضرورة مع اقتراب عدد المصابين في مصر من ألفي مصاب.

الدكتور معاوية العليوي، استشاري الأطفال، قدّم طرق تعقيم الأطعمة والمشتريات التي يتم شرائها من المطاعم أو المتاجر، حيث ذكر أن المشتريات ذات الأسطح الصلبة سواء الزجاجية والبلاستيكية والمعدنية مثل المرطبانات والمعلبات والقوارير، يجب تعقيمها بأحد الطرق التالية:

١- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول

٢- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا

٣- نقعها بالكحول لمدة ٥-١٠ دقائق.

٤- رشها بالكحول أو بخاخ يحتوي على معقم كلوركس مخفف وتركها لمدة لـ10 دقائق ثم مسحها.

أما تعقيم الصناديق أو العلب المصنوعة من الورق المقوى المعروف باسم ورق الكرتون، فيفضل التخلص من هذه الصناديق والعلب بعد اخراج مكوناتها ووضعها في أكياس أو علب نظيفة.

وفيما يخص المشتريات المغلفة أو الموضوعة في أكياس بلاستيكية مثل الأجبان والمجمدات، فأكد أنه يجب تعقيمها بأحد الطرق التالية:

- مسحها بالمناديل المعقمة بالكحول

- نقعها بالماء والصابون لمدة ٥-١٠ دقائق ثم غسلها جيدًا

- رشها بالكحول وتركها لمدة ١-١٠ دقائق ثم مسحها.

وبالنسبة للخضروات والفواكه، فحسب توصيات لجنة الصحة الوطنية الصينية NHC فإن نقع الفواكه والخضار في ماء ساخن لمدة ١٠-١٥ دقائق كفيلة بالقضاء على الفيروس لكونه يتأثر بالحرارة العالية.

وجرت العادة في الصين بإضافة بيكربونات الصوديوم أو صودا الخبز أو الملح أو الخل أو مستحضرات تعقيم الخضار والفواكه إلى الماء لتقليص نسبة الملوثات الكيميائية والمبيدات وليس للقضاء على الفيروس، ثم غسلها بالماء الجاري الساخن وغلسها جيداً بالفرشاة ان امكن للتخلص من بقايا الأتربة والأوساخ وتركها لتجف بعدها.

وفيما يتعلق بالخبز والمعجنات، فلم يرد أي طريقة مضمونة ١٠٠٪؜ لتعقيم الخبز والمعجنات ولكن تبدو فكرة تسخين الخبز والمعجنات بالفرن أو الميكرويف قابلة للتطبيق وقد تقلل من مخاطر العدوى بشكل كبير.

أما الأقمشة فتغسل بالماء ومسحوق الغسيل على درجة حرارة مقدارها ٥٦ درجة مئوية قبل ان يتم ارتدائها ان كانت جديدة، لمدة ٢٠-٣٠ دقيقة، أو ٦٥ درجة لمدة ٥-١٠ دقائق.

وعن اللحوم بأنواعها، فيفضل فرز وتعقيم اللحوم كآخر خطوة بعد الانتهاء من كل ما هو أعلاه ثم غسل اليدين بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية ومسح وتنظيف اسطح المطبخ التي ستوضع عليها اللحوم باستخدام مبيض أو معقم، مع غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة ٤٠ ثانية، قبل وبعد التعامل مع أي نوع من أنواع اللحوم أو الدجاج أو الأسماك، وكذلك فرز اللحوم على سطح منفصل بعيداً عن المشتريات وأدوات المطبخ الأخرى.

كما ينصح باستخدام ألواح تقطيع طعام منفصلة أي لوح تقطيع للحوم ولوح تقطيع آخر لباقي مكونات الطعام، فضلا عن ضرورة استخراج اللحوم من الأكياس أو العلب الموضوع بها ثم رميها ووضعه في اكياس أو عبوات محكمة الإغلاق مجهزة مسبقًا مع تجنب ملامسة اللحوم للسطح الخارجي لهذه الأكياس أو العبوات.

وإذا رغبت باستخدام اللحوم خلال ١-٣ أيام القادمة فيمكن وضعه في أكثر منطقة برودة في الثلاجة وفي مكان منفصل عن باقي الأطعمة الموجودة فيها، وإذا رغبت بتخزين اللحوم فترة زمنية أطول من ثلاثة أيام، يجب تجميده في الفريزر مع وضعه في أكثر منطقة برودة فيها مع العلم بأن التجميد لا يقتل الفيروس بل على العكس يحتفظ بقدرته على العدوى لمدة طويلة ١-٢ سنة.

ويشكل طهي اللحوم جيدًا أهم عامل وقاية من الفيروس، ومن النصائح العالمية المنطبقة في طهي اللحوم، حيث ينصح بطهي الدجاج على درجة حرارة ٧٤ درجة مئوية سواءً للدجاج الكامل أو المفروم، كما ينصح بطهي اللحم المفروم على درجة حرارة ٧١ درجة مئوية، أما شريحة اللحم الكاملة ينصح الطهي على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية، ويجب السماح للحم بالراحة لمدة ٣ دقائق على الأقل، وكذلك ينصح بطهي السمك على درجة حرارة ٦٣ درجة مئوية أو حتى يتم فصل اللحم بسهولة.

وأخيراً بعد الانتهاء من عملية فرز وتعقيم اللحوم يجب غسل أطباق وألواح تقطيع اللحوم جيدًا بالماء وسائل الجلي ثم تعقيم جميع اسطح المطبخ باستخدام مبيض أو معقم كلوركس وغسل اليدين بالماء والصابون بعدها.

10 نصائح للحوامل

أولاً: تجنّبي تماماً الأماكن المزدحمة، فلا داعي للمشاركة في التجمّعات العائلية، أو ركوب مواصلات عامة، وعموماً حاولي البقاء في المنزل قدر المستطاع.

ثانياً: ابتعدي عن الأماكن التي فيها تدخين، فالتدخين، حتى السلبي.

ثالثاً: عند الخروج من المنزل، ارتدي قناعاً طبياً، وابتعدي لمسافة متر عن الجميع.

رابعاً: أحرصي على غسل يديكِ باستمرار بالماء والصابون لمدة 20 ثانية قبل ملامسة وجهك أو عينيكِ.

خامساً: احذري لمس الأسطح خارج المنزل، أما داخل المنزل، فاحرصي على تطهير جميع الأسطح بانتظام.

سادساً: تجنّبي تناول الطعام المعد خارج المنزل، حتى إن كان عبر توصيله إلى منزلك، الأفضل أن تعدّي وجباتك بنفسك للنظافة ولسلامة صحتك .

سابعاً: احرصي على تطهير جميع الأدوات الخاصة بك قبل استخدامها.

ثامناً: تناول كمية كافية من الماء طوال اليوم وتجنب العطش.

تاسعاً: الحرص على تناول الطعام الصحي الذي يعمل على تقوية جهاز المناعة.

عاشراً: يمكن غرغرة الفم والأنف بالماء الممزوج بالملح ولو مرة يومياً.

6 نصائح لمريض السكر

- احرص على التنسيق مع الطبيب المعالج أو المركز الطبي المشرف على المريض.

- يجب الحصول على معلومات مباشرة حول كيفية السيطرة على نسبة السكر في الدم خلال فترة العزل المنزلي.

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- المتابعة المستمرة بنفسك لمستوى السكر في الدم وخاصة خلال فترة البقاء في المنزل .

- على الرغم من بقاء أماكن شراء الأدوية «الصيدليات»، متاحة خلال ساعات حظر التجوال، إلا إنه من الضروري الحرص على وجود علب من الأدوية الخاصة بك في المنزل على الأقل يكون لديك رصيد كافي لمدة أسبوع إضافي.

- من الضروري الحرص على تناول الطعام الصحي بعيدا ً، أو لكي تبدأ في ممارسة تمرينات رياضية بسيطة إذا لم تكن معتادا على هذا النشاط في الماضي.

- النوم الجيد وممارسة الرياضة من أكثر الأمور التي ينصح بها لمرضى السكر لوقايتهم من أي أمراض.

«لا تنفض الملابس المتسخة»

وقدمت وزارة الصحة عددًا من النصائح للطريقة الصحيحة لتنظيف وتطهير المنازل في ظل انتشار فيروس كورونا، حيث أوضحت الوزارة الفرق بين التنظيف والتطهير، فالتنظيف هو إزالة الجراثيم والأوساخ والشوائب من الأسطح فقط دون قتلها ويفيدي في تقليل أعداد الجراثيرم وخطر انتشار العدوى، بينما التطهير هو استخدام المواد الكيمائية لقتل الجراثيم على الأسطح، يتم باستخدام الماء والصابون، ويتم إضافة مكيال واحد من الكلور على تسعة مكيال من الماء.

وجاءت نصائح الوزارة على النحو التالي:

لتنظيف وتطهير الأسطح الصلبة مثل الطاولات والكراسي وغيرها يتبع:

- قم بارتداء قفازات يمكن التخلص منها عند تنظيف وتعقيم الأسطح، يجب رميها بعد كل عملية تنظيف.

- إذا كانت الأسطح متسخة يجب تنظيفها باستخدام منظف أو صابون وماء قبل التطهير.

لتنظيف وتطهير الأسطح الناعمة مثل السجاد والستائر، يجب عليك:

- نظف باستخدام المنظفات المناسبة، والمعتاد استخدامها.

- يفضل غسل تلك الأسطح بالماء الدافىء وتجفبفها.

ولتنظيف وتطهير الملابس، المناشف والبياضات، يتبع:

- يفضل غسلها بدرجة حرارة عالية.

-لا تنفض الملابس المتسخة.

نصائح لوقاية الأطفال

ـ يجب تشجيع الطفل على ممارسة الألعاب الرياضية في المنزل، كنط الحبل، فالرياضة تقوي الجهاز المناعي.

ـ المواظبة والحرص على تقليم أظافر الأطفال دائما، لأنها أكثر الأماكن التي تحمل الفيروسات والجراثيم.

ـ يجب الاهتمام بالأطعمة الصحية الغنية بالفيتامينات، كالفاكهة والخضروات.

ـ الابتعاد عن الوجبات الجاهزة وتقديم الطعام المنزلي.

«منها الوسائد والسجاد».. 5 أماكن يمكن لفيروس كورونا العيش فيها

في ظل تفشي فيروس كورونا حول العالم أصبح الاحتياط بالوقاية من العدوى، أمر حتمي، ولكن على الرغم من كافة التدابير الوقائية التي نتبعها داخل المنزل، هناك أماكن تمثل بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم بما فيها فيروس كورونا.

وفيما يلي 5 أماكن يمكن لفيروس كورونا العيش فيها، وفق صحيفة ديلي ستار البريطانية، تتمثل في:

قد يحظى السجاد بالتنظيف المستمر غير أن عمليات التنظيف هذه لا تكفي لإزالة الجراثيم والفيروسات، لذا يُنصح بمسح السجاد بالمنظفات الخاصة، وتعقيمه بشكل مستمر.

عند الخروج من المنزل قد تلتقط المعاطف والسترات، الكثير من الجراثيم والفيروسات، وهذا يستدعي غسلها جيداً، أو نشرها في أشعة الشمس لفترة كافية.

تعتبر مناشف التجفيف أرضاً خصبة لعدد من البكتيريا والفيروسات الضارة، لذا لا بد من استبدال المناشف بشكل يومي، وتخزينها في مكان نظيف.

تكون قفازات الفرن بيئة خصبة للفيروسات والجراثيم إن لم يتم تنظيفها واستبدالها بشكل دوري، ويوصي الخبراء بنقع القفازات في الماء الدافئ وكوب من الخل الأبيض والصابون، لإزالة البقع والتخلص من الشحوم.

الوسائد المتسخة قد تحمل الكثير من الجراثيم، لذا يُنصح باستبدال أغطية الوسائد بشكل مستمر وغسل الأغطية المتسخة بشكل جيد، إضافة إلى غسل الوسائد بالكامل عدة مرات في العام للتخلص من أي جراثيم عالقة في داخلها.