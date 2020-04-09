شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 5 ملايين جنيه.. الانتهاء من شبكة مياه مجاهد بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محمد عيسي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أنه قد تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة مياه منطقة حى مجاهد بالغردقة بتكلفة إجمالية 5 ملايين جنيه.

وناشدت الشركة أهالي المنطقة ربط وصلات المياه الخاصة بهم على شبكة المياه الجديدة التي تم الانتهاء منها.

وأشار «عيسى» إلى أن أعمال الإحلال والتجديد التي يتم تنفيذها بمناطق مختلفة من مدن المحافظة تهدف إلى تأمين وصول المياه للمواطنين مع ضمان جودة مياه الشرب التي يتم ضخها للأهالي.

وأوضح رئيس شركة المياه أنه بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد التي يتم خلالها استبدال الخطوط القديمة بخطوط upvc جديدة مطابقة للمواصفات القياسية تقوم الإدارة العامة للمعامل بالإشراف الكامل على المياه المنتجة بدءا من خروجها من المحطات وحتى وصولها للمواطن لضمان جودة مياه الشرب بجانب تواجد كيميائيين في أماكن الضخ لإجراء تحليل لعينات المياه من خلال 9 معامل فرعية و5 معامل متنقلة وكذلك إنشاء نقط لحقن الكلور والتطهير والتعقيم الدورى للشبكات والخزانات الرئيسية.

وطبقا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، يتم تأهيل شبكات المياه لاستيعاب الضخ طوال 24 ساعة حيث من المقرر القضاء على نظام المناوبات.

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