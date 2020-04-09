شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى «عزل العجمي»: تعافي 6 مصابين بـكورونا.. والحصيلة ترتفع لـ56 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خرجت 6 حالات من مصابى فيروس كورونا المستجد من مستشفى العجمى النموذجى في الإسكندرية، مساء الخميس، بعد تعافيهم وتماثلهم للشفاء تماما وتلقي العلاج على مدار 14 يوماً مضت.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير عام مستشفى العجمي النموذجي في الاسكندرية (مستشفى العزل لمرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19)، إنه بتعافي الحالات الـ6 الجديدة وتماثلهم للشفاء يصل إجمالي الحالات التي خرجت وتعافت من الفيروس حتى الآن 56 حالة .

وأوضحت «السيد» – في تصريحات لـ«المصرى اليوم» – أنه تم خروج جميع المتعافين من مستشفى العزل ومغادرتهم إلى منازلهم، مشيرة إلى أنه يتم إجراء تحليلين للمصاب المتعافي وإذا ثبت سلبية العينة في المرتين يتم السماح له بالخروج من المستشفى واعتباره متعافيا.

وأضافت أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل للمصابين ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعى ثابت و2 جهاز متحرك موضحة أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.