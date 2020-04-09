شكرا لقرائتكم خبر عن وزير «القوى العاملة» يكشف مفاجأة: متوفيون تقدموا للحصول على إعانة الـ 500 جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر توجيه بالاهتمام بعملية تنظيم منحة الـ 500 للعمالة غير المنتظمة المتضررة من فيروس كورونا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم الاتفاق على آليات صرف منحة الـ 500 جنيه على العمالة غير المنتظمة.

وتابع محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن عملية صرف المنحة تبدأ يوم الاثنين المقبل وتستمر حتى الخميس المقبل، على أن يصل رسالة نصية عبر رقم الهاتف المسجل له عبر الموقع والتي تشمل يوم صرف وأيضا المنفذ الذي يصرف منه المنحة التي ستكون عبر 4 ألاف منفذ عبر مكاتب البريدو600 مدرسة في مختلف المحافظات وأيضا عبر فروع بنك التنمية الزراعي.

وكشف وزير القوى العاملة أن عدد المتقدمين للحصول على المنحة يبلغ مليون و900 ألف مواطن ومن يستحق الصرف مليون و400 ألف مواطن، وذلك بعد اكتشاف حالات وفيات بين الأسماء المتقدمة للصرف وأسماء أطفال مدرجة، وعدد أخر يمتلك حيازات زراعية ومواطنين أخريين يمتلكون ممتلكات ومنقولات وأخرين لديهم معاشات حكومية أو خاصة فضلا عن مستحقين لبرناج تكافل وكرامة.