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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

دعا اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، رؤوساء الوحدات المحلية إلى عدم التهاون في نطبيق الإجراءات الاحترازية خصوصًا مع قرب حلول عددًا من المناسبات والأعياد، وأهمية الاستمرار في متابعة تطبيق كافة القرارات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة فيروس كورنا المستجد.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مع رؤساء المدن عبر تقنية الفيديو كونفرانس بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام المساعد .

وشدد «المحافظ» خلال الاجتماع على تنفيذ كافة توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء وشدد على تكثيف حملات ازالة التعديات على الأرضي الزراعية وأملاك الدولة وإزالة المباني المخالفة من خلال حملات رادعة بمشاركة كافة الجهات المعنية.

وأكد «آمنة» على ضرورة التعامل بحسم، والعمل على منع أي بناء عشوائي أو مخالف خلال هذه الفترة، مع تحويل الأشخاص المخالفين إلى النيابة العسكرية على الفور، وعدم السماح بأي بناء عشوائي أو مخالف.

ووجه «المحافظ» على الاستمرار في تخفيض أعداد العاملين بمختلف وحدات الإدارات الحكومية، وخاصة كبار السن منهم، وأصحاب الأمراض المزمنة، منعاً للاختلاط والتزاحم، والالتزام بتطبيق القرارات والإجراءات الخاصة بحظر التجوال، واستمرار عمليات التطهير والتعقيم بجميع المدن والقرى والمباني الحكومية والشوارع والميادين، ومتابعة ما يتعلق بتوافر السلع الغذائية والتموينية.

وأكد «آمنة» على المتابعة المستمرة لموقف تشغيل المصانع القائمة، وعملها بكامل الطاقة، مع مراعاتها تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن سلامة وصحة العاملين بها.

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محافظ البحيرة يدعو رؤساء المدن لعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ البحيرة يدعو رؤساء المدن لعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية

محافظ البحيرة يدعو رؤساء المدن لعدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية