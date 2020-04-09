شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تتسلم عينات من عقار ياباني لتجربته في علاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إننا «نتشارك مع اليابان في عملية بحثية، وتم الحصول على عينات من أفيجان الياباني للتجارب السريرية».

وأكد «عبدالغفار»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي أحمد فايق، ببرنامج «مصر تستطيع»، المذاع على فضائية «دي إم سي»، أن مصر حصلت على عينات من العقار الياباني لتجربته في علاج كورونا، لافتًا إلى أن عينات أفيجان وصلت مصر قبل شهر، وتواصلوا مع الصين للبدء في تصنيعه.

وأشار إلى أن الصين هي المنتجة للمادة الفعالة، والرئيس السيسي وجه ببدء التصنيع بالاتفاق مع الصين، موضحًا أن أفيجان دواء معتمد بالفعل في مواجهة الفيروسات ثبتت له نتائج إيجابية في التعامل مع مصابي كورونا في اليابان.

وذكر أن مصر تسعى إلى تصنيع المادة الخام لهذا الدواء الذي حقق نجاحا جيدا حتى الآن ويحول النتائج إلى سلبية بنسبة 91%، وفى حال نجاح التجارب السريرية التي تجرى على هذا الدواء، فستبدأ مصر على الفور في إنتاجه مباشرة في مصانع الدواء المصرية.