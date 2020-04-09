شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت حملة تموينية لمديرية التموين بالبحيرة بالتعاون مع مباحث التموين على محال بيع السلع الأساسية التموينية من ضبط 10 طن كرشة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من العقيد وجدى الصيرفى، رئيس مباحث التموين، بتمكن حملة تموينية على المحال والثلاجات من ضبط 10 طن «كرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمى، و2 طن ملح سياحات و3 طن أسماك مجمدة داخل إحدى ثلاجات حفظ الأسماك واللحوم.

وتكونت الحملة التي تمت تحت إشراف اللواء أحمد على مرزوق، رئيس مدينة كفر الدوار، وبرئاسة المهندس مصطفى الزمرانى، مدير إدارة التموين، وعضوية ممثلين للصحة والطب البيطرى، للوقوف على صلاحية السلع في الأسواق والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى، حفاظًا على صحة المواطنين، ومواجهة الغلاء وجشع التجار ومراقبة الأسواق لتخفيض أسعار السلع ومنع الظواهر الاحتكارية.

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة

ضبط 10 طن «كِرشة» غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالبحيرة