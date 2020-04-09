شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يترأس قداس جمعة ختام الصوم من دير الأنبا بيشوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المركز الاعلامى للكنيسة القبطية الأرذوكسية، الخميس، ترأس البابا تواضروس الثانى، قداس جمعة ختام الصوم غداَ، من دير القديس الانبا بيشوى العامر بوادى النطرون، وذلك في تمام الساعة السابعة صباحاً.

وتُذاع صلوات القداس الإلهي عبر القنوات القبطية، وعلى الصفحة الرسمية للمركز الإعلامى للكنيسة القبطية الأرذوكسية على «فيس بوك».

جاء ذلك بناءاً على قرار غلق الكنائس والاديرة، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.