شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ كفرالشيخ يشيد بأصحاب المحال لتنفيذ قرار الغلق لليوم الـ16 علي التوالي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، اليوم الخميس، على تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في موعدها لليوم السادس عشر على التوالي، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحال في الـ 5 مساءً وحتي الـ 6 صباحًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في موعدها لليوم السادس عشر في كفر الشيخ

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بالتنسيق المستمر بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والتنفيذية بالمحافظة، والتكاتف بين كافة الجهات ذات الصلة، لتحقيق أعلى معدلات الأمان لهم، في إتخاذ الإجراءات الاحترازية المتبعة على مستوى الدولة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على سلامة المواطنين.

تنفيذ قرار غلق المحلات التجارية في موعدها لليوم السادس عشر في كفر الشيخ