شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المقاولون العرب: تطبيق فوري لتعليمات الرئيس بارتداء الكمامات للعاملين بالمواقع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس ادارة شركة المقاولون العرب، أن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية لأحد مواقع العمل اليوم وتعليماته بضرورة ارتداء العاملين للواقى الطبى للوجه (الكمامات) من أجل سلامتهم سيتم تطبيقها فورا وبحسم بكافة مشروعات الشركة مع استمرار باقى الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركة ومنها قياس درجات الحرارة للعاملين ومتابعة حالتهم الصحية وتطهير مواقع العمل بصورة دورية منتظمة وكذلك كافة وسائل الانتقال واستراحات العاملين وكافة مقرات الشركة لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).

و أكد صلاح، في بيان، على أن الشركة سوف تطبق تعليمات ضرورة ارتداء واقى الوجه بكل شدة وحسم ولن يتم السماح لأى فرد بالدخول إلى مواقع العمل بالمشروعات المختلفة دون ارتداء واقى الوجه كما أنه سوف يتم تطبيق لائحة الجزاءات على كل من سمح للعاملين بالدخول إلى ذلك الموقع دون استخدام الكمامات.

واختتم صلاح بأنه تم نقل تعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسى لكافة المسئولين بالشركة وهي عدم التهاون إطلاقا في ارتداء مهمات السلامة للعاملين والتي تأتى على رأس الأولويات التي يتبناها سيادته وتقوم بتنفيذها الحكومة وكافة مؤسسات الدولة لحين عبور تلك الأزمة.