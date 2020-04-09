شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة مهبط الطائرات بمطار القاهرة تزامناً مع استمرار تعليق الرحلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجري شركة ميناء القاهرة الجوي عمليات صيانة لأرض مهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي، وذلك تزامناً مع استمرار فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتي 23 شهر أبريل الجاري وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين .

وقالت مصادر مطلعة بالمطار، أن أعمال الصيانة شملت مدرجات الإقلاع والهبوط، بالإضافة إلي عمليات صيانة لممرات وخطوط الإمداد بأرض المهبط، حيث تم تشكيل مجموعات عمل من قطاع العمليات والقطاع الهندسي، بالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير للقيام بأعمال الصيانة الشاملة لأرض المهبط خلال فترة تعليق الرحلات، وذلك باستخدام أحدث المعدات التي تستخدم في صيانة الممرات بالمطارات العالمية.

وأكدت المصادر أن شركة ميناء القاهرة الجوي حريصة على صيانة مهبط الطائرات بمطار القاهرة بشكل دوري، بهدف الحفاظ على كفاءته خلال السنوات المقبلة مما يعزز من قدرته على استيعاب أعداد الطائرات، وذلك بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولى بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني (الايكاو) والتى تطبق فى المطارات العالمية.

وتنفيذ وزارة الطيران المدني خلال فترة تعليق الرحلات الجوية ، أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني، حيث قامت الوزارة بعمل حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية وفحص كامل لجميع الأجهزة الالكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية وكذا جميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران .