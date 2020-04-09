شكرا لقرائتكم خبر عن خليك فى البيت.. استمتع بجولة إرشادية للقطع الأثرية المميزة بالمتحف المصري بالتحرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة السياحة والآثار إنها ستقدم اليوم شرح قطعتين هما تمثال ضخم للملك إختانون ورأس تمثال لزوجته الملكة نفرتيتي، وتمثال إخناتون مصنوع من الحجر الرملي وكان يعرض مع تماثيل أخرى للملك أمام أعمدة معبد الإله آتون شرق الكرنك.

يصور التمثال الملك واقفًا ممسكًا صولجاني الحقا والمذبة، وتم تصويره بملامح مبالغ فيها بما في ذلك الكتفين الضيقين، والبطن المنتفخ، والفخذين الممتلئين، والذراعين الرقيقين، ووجه طويل مميز للغاية مع أنف طويلة وعين ضيقة ومائلة وشفتين غليظتين.

تمثال رأس الملكة نفرتيتي مصنوع من حجر الكوارتز وتم اكتشافها في ورشة النحات "جحوتي مس" في مدينة آخت-آتون (تل العمارنة حاليًا)، وتحمل الرأس الملامح الأنيقة للملكة القوية.

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وأعلنت وزارة السياحة والآثار أنها ستقوم خلال أيام الخميس والجمعة والسبت بنشر عدد من الجولات الإرشادية بالمتاحف عبر صفحاتها الرسمية علي شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، في إطار المبادرة التي اطلقتها الوزارة الأسبوع الماضي لإتاحة زيارات افتراضية وجولات إرشادية لبعض المتاحف والمواقع الأثرية المصرية يوميًا.

وتتضمن هذه الجولات شرح لعشرين قطعة أثرية مميزة داخل المتحف المصري بالتحرير من خلال المرشدين السياحيين المصريين الذين تطوعوا لعمل هذه الجولات مساهمة منهم في تعريف المواطنين المصريين والأجانب بالحضارة المصرية القديمة والمواقع والمتاحف المصرية أثناء تواجدهم في منازلهم ضمن الإجراءات الوقائية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتقوم وزارة السياحة والآثار باتاحة بعض المواقع الأثرية والمتاحف لشعوب العالم، للاستمتاع بمشاهدة الحضارة المصرية القديمة خلال فترة تواجدهم في المنازل ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (Covid19).

وتطلق الوزارة بالتعاون مع شركائها من المعاهد والمؤسسات العلمية والأثرية خدمة زيارات لبعض من هذه المواقع من خلال نشر عدد من الزيارات الافتراضية لها أو شرح لبعض المتاحف من خلال المرشدين السياحيين المصريين. وكانت الوزارة قد أطلقت خمس زيارات افتراضية على مدار الأيام الماضية شملت مقبرة حفيدة خوفو، والمعبد اليهودى بمصر القديمة، والدير الأحمر بسوهاج.