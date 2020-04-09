جثة تحت النخلة.. ملابسات مصرع عامل في البدرشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر سقوطه من أعلى نخلة بمركز البدرشين جنوب الجيزة.

تلقى العميد حسام لافي، مأمور قسم شرطة البدرشين، إشارة من شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص أربعيني بدائرة المركز.

Advertisements

انتقلت قوة من القسم إلى محل البلاغ بقيادة الرائد محمد طبلية رئيس المباحث، وعُثر على جثة وائل عمر 45 سنة، مقيم قرية المرازيق.

التحريات الأولية وأقوالد الشهود أشارت إلى عدم وجود شبهة جنائية، وأن الوفاة نتيجة سقوطه من أعلى النخلة. وجرى نقل الجثة إلى المشرحة.

تحرر المحضر اللازم، وأحاله اللواء محمود السبيلي مدير مباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.