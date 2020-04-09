إجراء أعمال صيانة بمهبط مطار القاهرة بالتزامن مع تعليق الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبيد:

تجري شركة ميناء القاهرة الجوي عمليات صيانة لأرض مهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي، تزامناً مع استمرار فترة تعليق الرحلات الجوية بالمطارات المصرية حتي 23 شهر أبريل الجاري وفقاً للقرار الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء ضمن الخطة الاحترازية للدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره عبر المسافرين .

وقالت مصادر بالمطار، إن أعمال الصيانة تشمل مدرجات الإقلاع والهبوط، وممرات وخطوط الإمداد بأرض المهبط، وتم تشكيل مجموعات عمل من قطاع العمليات والقطاع الهندسي، بالتنسيق مع إدارة الإرشاد والمعدات الثقيلة والتشجير للقيام بأعمال الصيانة الشاملة لأرض المهبط خلال فترة تعليق الرحلات، واستخدام أحدث المعدات التي تستخدم في صيانة الممرات بالمطارات العالمية.

وأضافت المصادر، أن شركة ميناء القاهرة الجوي حريصة على صيانة مهبط الطائرات بمطار القاهرة بشكل دوري، بهدف الحفاظ على كفاءته خلال السنوات المقبلة، مما يعزز من قدرته على استيعاب أعداد الطائرات، بناء على توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني، ضمن تنفيذ الصيانة الدورية لمهبط الطائرات بمطار القاهرة الدولي بما يتفق مع التعليمات الدولية لمنظمة الطيران المدني" الإيكاو"، والتى تطبق في المطارات العالمية.

وتنفذ وزارة الطيران المدني خلال فترة تعليق الرحلات الجوية، أعمال صيانة شاملة لجميع المرافق الحيوية لقطاع الطيران المدني، وأجرت حملة صيانة موسعة تشمل كافة صالات السفر والوصول بمباني الركاب بالمطارات المصرية وفحص كامل لجميع الأجهزة الإلكترونية وشبكات خطوط الاتصالات والكهرباء والأجهزة الأمنية، وجميع مرافق البنية التحتية من دورات المياة وشبكات الصرف الصحي، وذلك بالتنسيق مع الشركات التابعة للوزارة من خلال تكوين فرق عمل متخصصة ولجان دورية للمتابعة المستمرة لأعمال التطوير والصيانة بالمطارات ومنشآت وزارة الطيران .