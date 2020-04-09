محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:
أشاد النائب سامر التلاوي، عضو مجلس النواب، بالتوجيهات الحاسمة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتشديد على ارتداء العاملين في مختلف المشاريع القومية والعملاقة للكمامات الواقية من العدوى، قائلا إنها دليل على عدم تهاون الدولة في الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمنع تفشي وباء كورونا.
ونوه في بيان له اليوم، بتفقد الرئيس السيسي للعديد من المنشأت للإطمئنان بنفسه على أحوال العمال وعلى مدى الالتزام بالتجاوب مع الإجراءات الاحترازية من جانب الدولة في ارتداء الكمامات أثناء التواجد في مواقع العمل.
ولفت إلى أن مصر لا تزال في المنطقة الآمنة للوباء ولا تزال قادرة على السيطرة على كورونا، وإذا التزم المواطنون بالإجراءات الاحترازية سنهزم الوباء سريعًا وتعود الحياة الطبيعية للناس كما حدث في الصين.
وأعلن "التلاوي" عن تقديره التام للزيارات الميدانية التي يقوم بها الرئيس السيسي، وتفقده لمواقع العمل والإنتاج والمشاريع العملاقة، وهو ما يعطي دفعة للجميع ويؤكد على أهمية استمرار العمل والانتاج وعدم تعطيل الاقتصاد لأننا نخوض معركة كبرى من أجل التنمية.
كانت هذه تفاصيل خبر برلماني: الزيارات الميدانية للرئيس دليل على تعامل الدولة بحسم للتصدي لكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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