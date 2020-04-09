شكرا لقرائتكم خبر عن التحفظ على 4 أطنان أرز يحتكرها صاحب مخبز بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى المحاسب محمد سعد الله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، عدة جولات ميدانية الخميس تفقد خلالها المخازن التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة على مستوى المحافظة رافقه خلال الزيارة سليمان الطيب مدير إدارة الرقابة بالمديرية والمهندس محمود القلش معاون مدير المديرية للإعلام والاتصال السياسي وفايز مدير إدارة المبيعات بالشركة العامة لتجارة الجملة وذلك للاطمئنان على مخزون السلع الاستراتيجية الموجودة بالمخازن حيث تابع أرصدة المخازن من السلع الاستراتيجية، وكذلك عاين تلك المخازن للوقوف على جاهزيتها لاستقبال مخزون استراتيجي إضافية من السلع الأساسية.

وقال «سعدالله» أن المديرية وإدارتها الفرعية شنت عدة حملات أسفرت عن تحرير 15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الإعلان عن أسعار المطهرات والمواد الغذائية واللحوم بالأسواق و16 محضر لمخابز مخالفة ومحضرين لمنشآت بدون ترخيص ومحضر تجميع 35 كجم سكر تمويني.

وأوضح أن إدارة تموين برج العرب قامت بضبط 4000 كيلو سكر مخبأة داخل مخزن غير معلن عنه بمنطقة برج العرب تابع لمحل بقالة بغرض حجب السلعة للاحتكار ومنع تداولها وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرير محضر وإخطار النيابة.

وأشار إلى أن الحملات حررت 42 محضرًا تموينيا متنوعًا.