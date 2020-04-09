شكرا لقرائتكم خبر عن فض فرح وغلق 4 محال لخرق حظر التجول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شن مجلس مدينة طوخ برئاسة محمد ياسين نائب رئيس المدينة بمساعدة قوات شرطة مركز طوخ برئاسة النقيب عماد عياد حملة مكبرة لمتابعة مدي الالتزام بقرار حظر التجول الذي أصدرته رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. وتمكنت الحملة من فض فرح بقرية مشتهر، كما تم غلق 4 محال وورش وتشميعهم لمخالفة قرار الحظر أيضا واتخاذ الاجراءات القانونية. فض فرح وغلق 4 محال لخرق حظر التجول بطوخ فض فرح وغلق 4 محال لخرق حظر التجول بطوخ الوضع في مصر

اصابات Advertisements 1,560

تعافي 305

وفيات 103

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