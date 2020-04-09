شكرا لقرائتكم خبر عن مصر والسودان يتمسكان بمرجعية مسار واشنطن الخاص بملء وتشغيل سد النهضة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت مصر والسودان تمسكهما بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة.

وبحث رئيس الوزراء االدكتور عبدالله حمدوك، اليوم الخميس في الخرطوم، مع وزير الري والموارد المائية الدكتور محمد عبدالعاطي، ورئيس المخابرات العامة اللواء عباس كامل، المستجدات على الساحة الإقليمية، وأوجه التعاون الثنائي بين السودان ومصر في مختلف المجالات، وتطورات ملف سد النهضة.

واستقبل حمدوك، بحسب بيان لوزارة الري، المسئولين المصريين بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس، ومدير المخابرات العامة السوداني الفريق جمال عبدالمجيد.

وأكد الطرفان، في تصريح صحفي مشترك، على التمسك بمرجعية مسار واشنطن الخاص بقواعد الملء والتشغيل لسد النهضة، وما تم التوافق عليه في هذا المسار وإعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في العام 2015.

وناقش الطرفان ترتيبات الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك إلى القاهرة وأديس أبابا في القريب العاجل.

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