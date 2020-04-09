شكرا لقرائتكم خبر عن أعلام مصر وإيطاليا تزيين أشهر شوارع روما والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وضعت السفارة المصرية في روما ملصقات عليها أعلام مصر وإيطاليا في أكبر وأشهر ميادين العاصمة روما، وكتبت عليها «كل شيء سيكون على ما يرام
الشعب المصرى بجانب الشعب الايطالي.
وقال الدكتور عيسي إسكندر، رئيس اتحاد المصريين في إيطاليا، إن مصر من أوائل الدول التي وقفت بجوار الشعب الإيطالي في محنته أمام فيروس كورونا، بداية من الاتصالات المستمرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بجوزيبي كونتي، رئيس الوزراء الإيطالي، وأيضا إرسال طائرتي المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن هشام بدر، سفير مصر في ايطاليا، يقوم بتنسيقات على كل المستويات ومجالات التعاون بين البلدين، وزادت في فترة وباء كورونا.
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