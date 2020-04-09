شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء ترخيص فندق امتنع عن دفع مستحقات العاملين بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار تلقت الأجهزة المختصة التابعة لوزارة السياحة بالبحر الأحمر إخطارا بقرار الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار بإلغاء ترخيص أحد الفنادق السياحية الكبيرة بمحافظة البحر الأحمر. وأوضح القرار الذي أرسله عبدالفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن «السبب عدم قيام إدارة الفندق بدفع مستحقات العاملين به وعدم جدية الإجراءات التي يتخذها لمنع التكرار، وذلك بالرغم مما تقدمه الدولة من دعم استثنائي للقطاع السياحي والعاملين به من أجل تخفيف الآثار الاقتصادية الناتجة من أزمة فيروس كورونا المستجد، والذي تسبب في توقف السياحة في جميع دول العالم». الوضع في مصر

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تعافي 305

وفيات 103

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