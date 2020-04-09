شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يطلق مبادرة لتوزيع أدوات التعقيم والمواد الغذائية على عمال النظافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة مبادرة (عشان أهالينا) لدعم عمال النظافة ودور رعاية الأيتام ودور المسنين لمواجهة فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع إحدى المؤسسات الخيرية.

وتشمل المبادرة إعداد وتجهيز ألف حقيبة طبية لعمال النظافة تشتمل على 5 لترات مطهر و5 لترات كلور و12 صابونة وعلبة قفازات وعلبة كمامات لحماية عمال النظافة من انتقال العدوى إليهم أثناء أداء عملهم وتوزيع ألف حقيبة مواد غذائية عليهم تشتمل على السلع الغذائية الأساسية لتخفيف العبء عنهم بالإضافة إلى إعداد وتجهيز 500 حقيبة طبية لدور الأيتام ودور المسنين بالقاهرة لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد محافظ القاهرة أهمية دعم العمال البسطاء الذين يعملون باليومية مشيرًا إلى ضرورة تكاتف المسئولين التنفيذيين ورجال الأعمال ونواب الشعب وممثلي المجتمع المدني لتوفير غطاء آمن لهذه الشريحة.

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وكانت محافظة القاهرة متمثلة في هيئة النظافة والتجميل، وزعت كمامات وقفازات ومطهرات على عمال النظافة بعدة أحياء مع تنظيم ندوات بالشارع لتوعية عمال النظافة وكيفية استخدام أدوات الوقاية والمطهرات لحماية انفسهم.

وفى سياق آخر واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.