شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس ينفي تخفيض رواتب العاملين لديه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رجل الأعمال، نجيب ساويرس، إنه لا يقلل من وباء كورونا ومن خطورته، ولكن في ذات الوقت هناك ما يسمى كورونا فوبيا هو حالة هلع من الفيروس.

وقال نجيب ساويرس خلال حواره مع قناة «سكاى نيوز» الإخبارية، أنه «لا يمكن الاستمرار على عدم العودة للعمل، حيث لا يعقل أن تحتمل مصر الانقطاع عن العمل شهور، ولابد أن نفكر في طرق نعود بها للعمل تكون آمنه».

ونفى قيامه بتخفيض رواتب الموظفين العاملين لديه، وقال إن ذلك لم يحدث ولم أمس مرتباتهم، وأنه يدفع أجور موظفيه كاملة.

أضاف، أنه لم ولن يقوم بخفض رواتب موظفين، وهناك تصيد دائم لتصريحاته، وأنه ما ذكره أن بعض الشركات قد تلجأ لخفض رواتب موظفيها في حالة عدم قدرتها على الالتزام بذلك لفترة طويلة في ظل استمرار الأزمة الحالية.

وذكر أنه ملتزم بقرارات الحظر، ووجه جميع العاملين معه بالعمل من المنزل والالتزام بالحظر.

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