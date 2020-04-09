شكرا لقرائتكم خبر عن المصيلحى: الاحتياطي الاستراتيجي يكفى لعدة شهور.. وتوافر كل السلع الأساسية والتموينية بالأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في مؤتمر صحفي اليوم بمقر مجلس الوزراء، عن توافر كافة السلع الأساسية والتموينية بالأسواق، وأن الاحتياطي الاستراتيجي لدى الوزارة يكفى لعدة شهور وخاصة السلع الأساسية، وأن الحد الأدنى لأى سلعة لا يقل عن ٣ شهور، وعلى سبيل المثال وليس الحصر أوضح أن القمح يكفي ٣ شهور، وسيبدأ الأسبوع القادم موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من ١٥ ابريل ومستهدف توريد ٣.٦ مليون طن، وهي كمية تكفي ٤.٥ شهر بالإضافة إلى الاحتياطي الحالي من القمح ٣ شهور، إذن لدينا قمح يكفي البلاد من ٧ إلى ٨ شهور، كما أن القيادة السياسية وجهت بزيادة المخزون من القمح المستورد خلال موسم التوريد المحلي، حيث سيتم استيراد ٨٠٠ ألف طن.

وبالنسبة إلى السكر أشار الوزير إلى أن لدينا احتياطي يكفي ٥.٧ شهر، كما بدأ موسم توريد قصب وبنجر السكر، وعملية التوريد مستمرة حتي يونيه ٢٠٢٠، والاحتياطي المتواجد بالإضافة إلى الكميات الموردة تصل بالاحتياطي إلى ١٠-١١ شهرا، وبالنسبة للأرز أشار الوزير إلى أنه لدينا احتياطي داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدى وزارة التموين كميات وتعاقدات تصل إلى ٤.٥ شهر كما سيبدأ موسم توريد الارز المحلي منتصف سبتمبر ٢٠٢٠.

وبالنسبة للمكرونة، أكد الوزير أن ما يتم إنتاجه داخل مصر اكثر من الاستهلاك المطلوب، ولدينا احتياطي ٤.٥ شهر. وفيما يتعلق باللحوم والدواجن الطازجة والمجمدة، فإنه يوجد لدى وزارة التموين تعاقدات مع العديد من الجهات، ومنها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ويوجد إمداد مستمر بالنسبة للحوم الطازجة والدواجن المجمدة تصل إلى ١١-١٢ شهرا.

كما أكد وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم الموافقة على فتح الاستيراد للحوم الطازجة مرة أخرى من دولة السودان، ويتم طرح اللحوم البرازيلي الطازجة بسعر ٩٠ جنيها، السوداني الطازجة ٨٥ جنيها، الدواجن المجمدة ٣٧ جنيها، واللحوم المجمدة ٦٣ جنيها ويوجد احتياطي من اللحوم المجمدة يكفي ٤.٥ شهر، كما تم وصول اول شحنة من الدواجن المجمدة المستوردة هذا الاسبوع.

وأوضح أن البقوليات وتشمل الفول والعدس وغيرها يوجد احتياطي استراتيجي آمن منها، كما تم الاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة على عدم تصدير البقوليات وخاصة الفول والعدس لسد الاحتياجات المحلية أولاً.

كما شدد المصيلحي على انه تم التنسيق الكامل مع رئيس مجلس الوزراء وكافة المحافظين على استمرار عمل كافة محال البقالة والسوبر ماركت ومحال الخضر والفاكهة والجزارة والألبان وكافة المصانع العاملة في الصناعات الغذائية، لتعمل جميعها دون توقف ودون التقيد بساعات الحظر، واستمرار حركة الامداد والنقل لكافة السيارات التي تعمل في مجال الصناعات الغذائية دون توقف، لضمان امداد الأسواق والمحال بكافة السلع المطلوبة لضمان استقرار الأسعار.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير التموين، وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء عمل منافذ أهلا رمضان في السلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وذلك اعتباراً من يوم الجمعة الموافق ١٠ ابريل ٢٠٢٠ ولمدة شهر حتي ١٠ مايو ٢٠٢٠.

وفي إطار الإعداد لشهر رمضان الكريم، ونظرا لإلغاء كافة المعارض، فقد قام الدكتور/ على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بعقد عدد من الاجتماعات مع كبار المنتجين والسلاسل التجارية والشركة القابضة للصناعات الغذائية، حيث تم الاتفاق مع اكثر من ٧٩ شركة على وضع آلية بديلة لمعارض اهلا رمضان، تضمن توفير السلع ذات الجودة العالية والأسعار المخفضة للمواطنين بكافة محافظات الجمهورية.

وأكد الدكتور على المصيلحي على أن عدد منافذ ومعارض اهلا رمضان هذا العام تصل إلى ١٨٠٠ منفذ بزيادة كبيرة في عددها عن العام الماضي ومنها على سبيل المثال ٦٠ منفذا للشركة المصرية لتجارة الجملة،و ٥٠ منفذ للشركة العامة لتجارة الجملة بالإضافة إلى كافة السلاسل التجارية الاخري.

كما تم تصميم موقع إلكتروني بوزارة التموين خاص بأهلاً رمضان يحتوى على كافة عناوين منافذ اهلا رمضان ومن المتوقع ان يتم إطلاقة مطلع الاسبوع القادم.

ويقام اهلا رمضان تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذلك الاتحاد العام للغرف التجارية، وبما يمثله من مصنعين وتجار ومنتجين وأصحاب السلاسل التجارية، الذين ساهموا مع الدولة في المحافظة على ثبات واستقرار الأسعار.

كما توجه المصيلحي بالشكر لكافة العاملين بوزارة التموين وجهاتها التابعة وكافة مديريات التموين، والذين كانوا دائماً على أهبة الاستعداد والعمل المتواصل دون توقف سواء في مجال المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية وفروع شركتي الجملة لضمان توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، ويتم انتاج كل يوم ما يقرب من ٢٥٠ مليون رغيف خبز.

ومن ناحية أخرى أعلن وزير التموين اليوم عن أسعار توريد القمح المحلي لعام 2020 وذلك على النحو التالي، 700 جنيه للأردب درجة نظافة 23.5 قيراط، و685 جنيها للأردب درجة نظافة 23 قيراط، و670 جنيها، لأردب درجة نظافة 22.5 قيراط

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وأكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، بن سعر توريد اردب القمح لموسم 2020، تم بعد توافق الحكومة بشأنه، وعلى الرغم من انخفاض السعر العالمي للقمح إلا ان توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بعدم خفض أسعار التوريد المحلي دعماً للفلاح وللزراعة المحلية.

ويعد القمح احد اهم السلع الاستراتيجية في مصر، والانتاج هذا العام سيكون اكثر من العام الماضي، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القمح ٣.٤ مليون فدان مقارنة بـ ٣.١ مليون فدان العام الماضي ومن المستهدف توريد ٣.٦ مليون طن قمح.

كما توجه المصيلحي بالشكر لرئيس مجلس الوزراء والحكومة على التوافق على هذا السعر، والذى يعد اعلى من سعر توريد العام الماضي، مؤكداً أن تحديد أسعار توريد المحاصيل الزراعية الإستراتيجية، يتم وفق رؤية تراعي متطلبات الفلاح المصري، الذي تقف الدولة إلى جانبه مسانداً وداعماً، لتحقيق متطلبات حياته ومعيشته، والارتقاء بالزراعة الوطنية.

ويتم تسويق القمح لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية من خلال الجهات المسوقة والتي تتيح فتح مواقعها التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة في جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية. ويوجد لدى الوزارة ما يقرب من ٤٥٠ نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون مطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية.

وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من ٣.٢ مليون طن، ويوجد لجان تم تشكيلها لاستلام القمح وهذه اللجان بها عناصر من وزارة التموين، وزارة الزراعة، هيئة سلامة الغذاء، الوزانين، والرقابة على الصادرات والواردات بمسئوليات ومهام محددة حتي يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة.

كما شدد المصيلحي على أهمية توريد الاقماح بدرجات النظافة المعلن عنها، وعدم خلط أي اقماح مستوردة مع اقماح محلية أو توريد اقماح قديمة وحال ثبوت ذلك يتم مصادرة كل الكمية وتوقيع غرامة تعادل ضعف الكمية لضمان الحفاظ على جودة الاقماح المحلية الموردة.

كما أكد المصيلحي على سرعة دفع المستحقات للفلاحين، على أن يبدأ موسم توريد القمح المحلي اعتباراً من ١٥ ابريل الجاري ولمدة ثلاثة اشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠، على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح من ٨ صباحاً حتي ٨ مساءً، وفى شهر رمضان من ٩ صباحا حتي الرابعة عصراً، ومن بعد الإفطار حتي ١١ مساءً طوال شهر رمضان، مع تشكيل غرفة عمليات بوزارة التموين لمتابعة عملية التوريد.