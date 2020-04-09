شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندى: نحتاج إلى إعادة تفسير القرآن بعد أزمة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن «التجربة التي نمر بها الآن من محنة فيروس كورونا، تجعلنا بحاجة إلى إعادة تفسير القرآن الكريم مرة أخرى»، لافتا إلى أن هذا الأمر أصبح الآن فرض.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «مررنا باختبارات وتجارب عديدة خلال هذه الأزمة مما يتطلب إعادة تفسير، لما استجد من آيات كونية تجبر البشر على تقييم الإيمان القلبى بشكل مختلف، فمثلا لم نكن نعلم معنى قول الله عز وجل (وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً)، وكنا نتساءل ما هذه النعم الباطنة، والتى لم نكن نعلم التي منها الجهاز المناعى الذي يتصدى لفيروس كورونا وحدة الآن، وأيضا لم نكن نعلم قول الله تعالى (إِنَّ اللّهَ لاَ يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنْفُسِهِمْ)، حتى تغير كل النعم من قارات الدنيا الخمس، بما كسبت أيدى الناس».