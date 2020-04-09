شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ المنوفية لقيادات المحليات: سنتعامل بحسم مع أي تجمعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تولت رئاسة حي غرب شبين الكوم، الخميس، فض سوق شارع سعد زغلول بالتعاون مع الجهات الأمنية، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، حيث تم منع الباعة الجائلين من افتراش الطرقات المتفرعة من الشارع الرئيسي فضلا عن عمل كردون أمني في بداية الشارع ونهايته.

وبحسب بيان، شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بسرعة التعامل مع أي تجمعات والاستمرار في فض الأسواق وكذا تطهير الشوارع والمنشآت.

كما ناشد المحافظ جموع المواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات التي تتخذها الدولة والوقوف صفًا واحدًا لعبور هذه المرحلة، كما أهاب المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي تجمعات أو أسواق على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام «2222035- 2224899- 2239804».