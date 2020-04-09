شكرا لقرائتكم خبر عن صحة الشرقية: تقديم خدمة الأخصائي لأكثر من 40 ألف مريض خلال مارس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل الوزارة، أنه بناء على تعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، وبعد نقل العيادات الخارجية بالمستشفيات إلى المراكز الطبية والوحدات الصحية بالمحافظة، لمنع التكدسات والتجمعات للحد من انتشار العدوى، لمواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩».

وبحسب بيان، تولت الفرق الطبية تقديم الخدمة بالعيادات الخارجية للمواطنين، بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، بالتخصصات المختلفة ومنها «الأطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، الجلدية، الأسنان، تنظيم الأسرة، الرمد، الحميات، الصدر، الباطنة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، التحاليل المعملية»، فضلا عن توقيع الكشف الطبي على ٤٠٥٣١ مريضًا، خلال مارس، وتم صرف العلاج اللازم لكل تخصص على تذكرة العيادة.