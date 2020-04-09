شكرا لقرائتكم خبر عن مصري في ووهان يكشف سر رفضه العودة بعد ظهور كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور سيد نشيوي مدرس الوراثة والكيمياء الحيوية، بجامعة وسط الصين الزراعية وعضو البعثة العلمية المصرية، إنه اتخذ قرارا مصيريا بالبقاء في الصين بعد انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينة.

وأضاف خلال حديثه مع الإعلامي أحمد مجدي، ببرنامج «فنجان قهوة»، المذاع على قناة صدى البلد، من مدينة ووهان الصينية عبر خدمة التراسل الفوري «سكايب»، أن مدينة ووهان أصبحت المكان الآمن الأول في العالم من فيروس كورونا.

وكشف الدكتور سيد نشيوي مدرس الوراثة والكيمياء الحيوية، أن مدينة ووهان تعد المكان الآمن في العالم في الوقت الحالي بعد التخلص من آثار فيروس كورونا.

وأشار عضو البعثة العلمية المصرية إلى أنه اتخذ قرار مصيري بالبقاء في الصين لدرجة أنه من كتر التفكير ارتفع ضغطه والمشكلة تتمثل في أنه تقدم للاشتراك في مشروع في عام 2018 لصندوق العلوم والطبيعة وفاز به على مستوى شباب العلماء الأجانب في الصين، وكان من المفترض أن يكتب تقرير في شهر أبريل أو مايو من أجل تجديد هل سيتم الحصول على فترة إضافية لمد المشروع أو يأخذ قرار بنشر البحث وكتابته وفي النهاية قرر البقاء في الصين حتى ينتهي من مشروعه البحثي.

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