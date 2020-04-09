شكرا لقرائتكم خبر عن بكميات تكفي لـ3 أشهر.. صرف حصة ألبان لـ15 ألف طفل بالشرقية خلال أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قامت الإدارات الصحية التابعة لمديرية الصحة بالشرقية، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، بصرف حصة الألبان لعدد ١٤٩٤٤ طفل بنطاق المحافظة خلال اسبوعين، وبكميات تكفي لمدة 3 أشهر. يأتي هذا في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة التي تمر بها البلاد، وتنفيذاً لتعليمات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان. وقامت لجان الصيادلة المشكلة بجميع مستشفيات الصحة والوحدات الصحية بالمحافظة، بتوفير الكميات اللازمة من ألبان الأطفال، وتسليمها من خلال 83 منفذا. وتم التسليم على مرحلتين الأولي لعدد 7383 طفلا بنسبة تحقيق المستهدف بلغت 75%، والمرحلة الثانية لعدد 7561 طفلا بنسبة تحقيق المستهدف بلغت 89.5%. وقدم وكيل وزارة الصحة الشكر لجميع القائمين على هذا العمل وللجهود المبذولة حفاظاً على صحة وسلامة المرضي بالمحافظة. Advertisements الوضع في مصر

اصابات 1,560

تعافي 305

وفيات 103

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بكميات تكفي لـ3 أشهر.. صرف حصة ألبان لـ15 ألف طفل بالشرقية خلال أسبوعين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.