شكرا لقرائتكم خبر عن إنقاذ حياة إيطالي على متن سفينة سياحية بالبحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
كشفت مصادر ملاحية بميناء الغردقة البحري أن الميناء تلقي إشارة استغاثة من احدي السفن السياحية القادمة من أحد الموانئ العمانية وكانت تقل نحو 900 سائح من جنسيات مختلفة وذلك للسماح لها بالدخول إلى منطقة المختلف الخارجي للميناء لإنقاذ حياة سائح إيطالي الجنسية مصاب بفشل كلوي.
وتم السماح بإنزال الراكب وبرفقته زوجته وتم نقله باحدى سيارات الإسعاف لأحد المستشفيات الخاصة لتلقي العلاج.
وحصلت «المصري اليوم» على صور السفينة أمام سواحل مدينة الغردقة، فيما غادرت السفينة السياحية إلى المياه الدولية لاستكمال رحلتها السياحية في عدد من الموانئ البحرية.
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