شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الجندي: ما نراه من عسل ولبن وخمر ليس هو الموجود في الجنة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، انه لا أحد من البشر يستطيع وصف ما في الجنة أو النار.
وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، اليوم الخميس: «كل هذا موجود في أحاديث النبى محمد صلى الله عليه وسلم، كل ما نراه من عسل ولبن وخمر في الدنيا ليس هو الموجود في الجنة، والجنة التي سيدخلها البشر ليس جنة آدم وحواء».
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