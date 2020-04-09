شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة 4 آلاف متر تعديات على أراضي الدولة بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، على تكثيف حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فوراً، مؤكداً أنه سيتم إحالة المخالفين للنيابة العسكرية، لافتاً إلى أن الدولة لن تنشغل عن المخالفين خلال إجراءاتها الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأوضح المحافظ أنه وجه كل المدن باستمرار وتكثيف الحملات لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة ومنع البناء المخالف، مشيراً إلى أن مجلس مدينة الغردقة برئاسة اللواء عاطف وجدي رئيس مدينة الغردقة نفذ اليوم الخميس، تسعة قرارات إزالة لمخالفات على مساحة 4715 مترا، شملت أسوار ومباني مخالفة، مؤكداً وجود تنسيق كامل مع مديرية أمن البحر الأحمر بإشراف مساعد وزير الداخلية اللواء أشرف حشيش مدير الأمن، لتأمين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة خلال تنفيذ قرارات الإزالة.

وأهاب محافظ البحر الأحمر بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التي تقوم بها المحافظة لمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكداً أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية لردع المخالفين، مشيراً إلى أن ملف التعديات على الأراضي ومخالفات البناء يتابعها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بنفسه، وهناك تكليف من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي باستنفار كافة جهود الأجهزة المعنية لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي على الأراضى على مدار اليوم بشكل عام، وخلال وقت الحظر بشكل خاص وإزالتها بشكل فوري.