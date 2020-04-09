شكرا لقرائتكم خبر عن تجديد الاعتماد الدولي لـ«معمل سمارت لاب» للكشف عن الأمراض الفيروسية للمحاصيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح معمل «سمارت لاب لتشخيص الأمراض النباتية» التابع لمعهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، في تجديد حصوله على اعتماد المجلس الوطني للإعتماد «ايجاك» وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية ISO/IEC 17025: 2017.

فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية، الخميس، دعم الدولة لإتاحة كل الامكانيات والدعم اللازم للمعامل المعتمدة التي تخدم القطاع الزراعي مشيرا إلى ان اعتماد هذا المعمل ليكون الاول من نوعه في مصر والمصرح له بأصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية والقيتوبلازما التي تصيب هذه المحاصيل والمعتمدة دوليا.

من جانبه، قال الدكتور أشرف السعيد خليل، مدير معهد بحوث أمراض النباتات، إن اجراءات تجديد الاعتماد للمعمل للعام التالى على التوالى تمت بعد الزيارات التي قام بها فريق التقييم التابع للمجلس الوطنى للاعتماد (ايجاك) للمعمل ومراجعة كل الاجراءات التي تتضمن دقة الاختبارات وسرعتها ومطابقتها للمعايير الدولية واجراءات إصدار الشهادات المعتمدة دوليا للخلو من الأمراض الفيروسية والفيتوبلازما التي تصيب المحاصيل الاقتصادية المهمة بما يسهم في تنمية القدرات التصديرية للمنتجين المصريين.

وأضاف «خليل» أن اللجنة المستقلة للاعتماد منحت الاعتماد للمعمل لتطبيق استخدام اختبارين هامين للكشف عن جميع الامراض الفيروسية والفيتوبلازما التي تصيب محاصيل البطاطس والطماطم والفراوله والموالح والزيتون والعنب والفاكهه حجرية النواه والتى تتضمن محاصيل المشمش والخوخ والبرقوق، وتلك الخطوة تتضمن الاستمرار في تقديم الخدمات للمزارعين وشركات القطاع الخاص واصدار شهادات الخلو من الامراض الفيروسية والفيتوبلازما والمعتمدة دوليا.

وأوضح مدير معهد أمراض النباتات أن معمل سمارت لاب لتشخيص الامراض النباتية تتركز مهامه في استخدم أحدث تقنيات البيولوجيا الجزيئية في مجال تشخيص الأمراض النباتية الناجمة عن الاصابة بالفيروسات والفطريات والبكتيرية، وتدريب العديد من الباحثين الشباب بالمعهد والمعاهد البحثية الاخرى وطلاب الجامعات والمراكز البحثية على هذه التقنيات الحديثة.

وأوضح «خليل»، ان المعمل يوفر نصائح علمية وعملية لأصحاب الشركات الصغيرة والخاصة لمقاومة والحد من انتشار الامراض. علما بأن المعمل على استعداد كامل لتدريب اىة وفود عربية أو أجنبية، مشيرا إلى أن المعمل يصدر نشرات دورية تضم معلومات عن المسبب المرضى وكيفية التعرف عليه والإبلاغ في حال ظهور أمراض جديدة، حيث تتضمن النشرات طرق الوقاية والعلاج.

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وشدد مدير معهد أمراض النباتات على أنه من أولويات المعمل أيضا نقل المعرفة إلى صغار المزارعين لمساعدتهم في التعرف على الأمراض النباتية لمنع خطر انتشار مسببات الأمراض على المحاصيل الاقتصادية المختلفة والمشاركة في زيادة انتاجية القطاع الزراعى ودعمه لرفع معدلات التصدير من خلال إنتاج محاصيل عالية الجودة والكمية.