شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة أسيوط تنظم اصطفافا لمعدات التطهير للمراكز والأحياء بشركة المياه (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت محافظة أسيوط، الخميس، عرض اصطفاف معدات التطهير للمراكز والأحياء ومديريات الخدمات لاستكمال حملات تطهير وتعقيم المنشآت الخدمية والحكومية وغير الحكومية والمرافق العامة بالمحافظة.

وبحسب بيان، الخميس، جاء ذلك بمشاركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط ووحدة الإنقاذ السريع التابعة للمحافظة ومديريات الصحة والطب البيطري والزراعة والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء وذلك ضمن خطة تطهير وتعقيم جميع المنشآت والمصالح بالمحافظة حرصًا على سلامة العاملين والمترددين عليها.

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

ويتم استمرار أعمال تعقيم بقية المنشآت الحكومية والمنشآت العامة والمواقف ومحطات السكك الحديدية والنقل المختلفة والأماكن العامة التي يتردد عليها المواطنين وذلك ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» وبناء على التعليمات الواردة من رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية.

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

حضر الاصطفاف اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، وبمشاركة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وخالد مصطفى مدير وحدة الإنقاذ السريع بالمحافظة والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة ورؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة ورؤساء قطاعات وإدارات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة وإدارة مكافحة العدوى والأمراض المعدية بمديرية الصحة.

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

و بدأت الفعالية بالسلام الوطني ثم تفقد المحافظ ومرافقوه اصطفاف معدات وسيارات الجهات والقطاعات المشاركة في حملة التعقيم والتطهير وتفقد المحافظ معدات التطهير والرش وخزانات الكلور والمواد المطهرة والكحول والسيارات المشاركة في أعمال الرش والتطهير والتي ستنطلق لاستكمال أعمال التطهير والتعقيم بمختلف مراكز وأحياء المحافظة تحت إشراف نائب المحافظ والسكرتير العام والمساعد وبمشاركة جميع القطاعات ورؤساء المراكز والأحياء كما استمع إلى شرح من رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي لوظيفة وأعداد المعدات المشاركة وطريقة العمل بالتنسيق مع جميع الجهات كما خضع جميع المشاركين في الحملة لقياس درجات الحرارة والتعقيم بالكحول.

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات التعقيم وانطلاق حملة تطهير موقف نزلة عبد اللاه

كما شهد المحافظ انطلاق فعاليات حملة تطهير موقف سيارات نزلة عبداللاه بحي شرق وتعقيم السيارات والميكروباصات وسيارات السيرفيس والنقل الجماعي للركاب مناشدًا المواطنين والسائقين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد لافتًا إلى أن وزارة الصحة والسكان حثت جموع المواطنين أنه عند الشعور بأي أعرض كارتفاع درجة الحرارة وما يصاحبها من أعراض أخرى يشتبه في أن تكون عدوي فيتم الاتصال بأرقام 105 و15335 والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.

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