شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل: انتهاء محور «المنصورة - بنها» ورافد جمصة في 30 يونيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الفريق كامل الوزير، وزير النقل، الخميس، انتهاء محور المنصورة- بنها وتطوير رافد جمصة برافد جمصة بطول 50 كيلو في 30 يونيو القادم.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات التي تنفذها الوزارة على ارضها بحضور الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

وقال «الوزير» في تصريح خاص بـ««المصرى اليوم»: «وزارة النقل تنفذ مشروعين هامين على إرض محافظة الدقهلية وهى مشروع محور بنها المنصورة ويضم 6 كبارى انتهى منهم 4 كبارى بنسبة 100٪، هي كبارى طنامل وبشلا وصهرجت الكبرى وكفر شكر، بينما لم ينفذ من كوبرى أسنيت سالقليوبية سوى 50٪ وهى فردة واحدة القادمة من القاهرة وكذلك مازال العمل جاريا في كويرة دكرنس العلوى وسينتهى العمل بالمحور حتى المنصورة في 30 يونيو القادم بينما سنستكمل العمل بالرافد حتى دمياط».

وأضاف: «تفقدنا العمل أيضا برافد جمصة بطول 50 كيلو لتوسعته وتطويرة وسينتهى ايضا بإذن الله في 30 يونيو القادم».

وأشار الوزير إلى استمرار العمل بالمواقع قائلا«احنا زى ما وعدنا الناس برغم أزمة الكورونا لن نتوقف عن تنفيذ المشروعات لأن ماينفعش نتوقف لأنه حاليا يتم انشاء حيوية وهامة جدا مثل مشروعات الطرق والكبارى والمستشفيات وهذه مشروعات لا يمكن ان نتوقف وعلشان كده أنا حريص انى انزل للمواقع لكى أطمئن على سير العمل وكذلك اطمئن على التزام الشركات بتوفير وسائل الوقاية والحماية للعمل».

وأضاف «زى ما بنقول للعامل اشتغل واتعب علشان أكل عيشك وتقدر تعيش كويس لازم كمان نوفره الأمان وعلشان كده انا حريص انى أنزل وأشوف العمال بنفسى وأشوف هو بيشتغل وهو لابس الكمامة ولا لأ وصاحب الشركة موفر له بيئة عمل صالحة ولا لأ، علشان كمان أوصل للعانل رسالة أننى إيضا أعمل معكم وفى وسطكم وأنا مأمن نفسى وأرتدى الكمامة ولازم انت كمان نلتزم بالشغل وبالحماية الشخصية».

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وتابع «الحياة مش لازم تقف ولازم نشتغل ومستحيل مشارعنا تقف ولا مزارعنا تقف ولا مشروعاتنا تقف لازم تستمر، لكن كمان لازم نأمن نفسنا ونحمى حياتنا والناس اللى بتعامل معهم وكل واحد يبقى معاه الكحول أو الجيل يعنى انا ماشى ومعايا الكحول والجيل بتاعى في بيتى وعربيتى وده حمايةلى ولغيرى ولازم كلنا نلتزم ونحمى أنفسنا والآخرين».