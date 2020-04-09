شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس عن كورونا: "مش شايف نهاية لانتشار الفيروس حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رجل الأعمال نجيب ساويرس، إنه رغم مرور أكثر من شهرين على ظهور فيروس كورونا وانتشاره بشكل كبير حتى الآن، لكن لا يوجد جديد فيما يتعلق بنهاية انتشار الفيروس والقضاء عليه حتى هذه اللحظة.

أضاف، خلال لقائه على قناة سكاي نيوز عربية، أنه يجب البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة العمل، ووضع الدراسات الكافية لكيفية ذلك مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، حتى نتلافى انتشار الفيروس أو إصابة أحد.

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وأكد على أن لم يظهر حتى الآن أية مؤشرت بانتهاء انتشار الفيروس في العالم، وعلينا أن بفكر بأساليب علمية عاجلة مع اتخاذ كافة الإجراءات الصحية.