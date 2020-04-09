فضيحة تسريبات عبد الله الشريف بالصوت.. محايلات الشيخ ترتر على عشيقته لترتيب لقاء ساخن في لندن "الحلقة الأولى"

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسريبات عبد الله ترتر، تحت هذا العنوان يقدم الزميل حسن مجدي، حلقة جديدة من برنامجه بيني وبينك، حيث يكشف أسرار جديدة عن حياة الهارب عبد الله الشريف، وعلاقته الغرامية في قصور الدوحة التى يعمل خادما أجيرا بها.

وتفضح التسريبات الجديدة، كيف يلتقي عبد الله الشريف، المتزوج، بعشيقته، في فنادق أمريكا ولندن وتركيا والدوحة، وأين يصرف الدولارات التى يتقاضاها من تميم وأردوغان لهدم بلده.

وبرنامج بيني وبينك هو برنامج أسبوعي يذاع كل خميس، تقديم وإعداد حسن مجدى، وإخراج شادي أبو الحسن، وتصوير حسام عاطف، ومونتاج نانيس هيكل.