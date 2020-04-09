شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة المستلزمات الطبية تتبرع بمستلزمات وقائية لمستشفى قصر العينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبرعت رابطة تجار المستلزمات الطبية بمنطقة القصر العينى، بكميات كبيرة من المستلزمات الطبية لمستشفى القصر العينى، بالتعاون مع شعبة المستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بمحافظة القاهرة، وبالتنسيق مع حى السيدة وزينب، تحت شعار "كلنا واحد".

وأكد الدكتور مهران عبد اللطيف، رئيس حى السيدة زينب، أن التبرعات المقدمة للقصر العينى، شملت "أقنعة واقية، وكمامات وكحول ومواد مطهرة وأدوات يستخدمها الأطباء وقفازات وأجهزة للتنفس، ومعدات وأدوات أخرى، بلغت قيمتها مليون جنيه تقريبا.

وأضاف رئيس حى السيدة زينب لـ"الخليج 365"، أن التبرعات جاءت لتؤكد وقوف الشعب المصرى بجانب الدولة المصرية لمواجهة أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى استمرار أعمال التعقيم التطوعية التي ينفذها شباب حى السيدة زينب لتجوب عدد من المستشفيات والمبان الحكومية والشوارع، لمكافحة انتشار الفيروس.

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وفى سياق آخر، واصلت أجهزة محافظة القاهرة تعقيم الدواوين العامة والمبانى الحكومية، حيث وجه اللواء خالد عبد العال بسرعة العمل على تطهير مقرات المحافظة والمناطق الأربعة والأحياء والمديريات، للوقاية من فيروس كورونا فى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حرصاً على الصحة العامة للمواطنين.

كان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة قد اتخذ عدة إجراءات تهدف لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية منها إلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وإلزام إدارات الديوان العام والأحياء والمديريات التابعة باستخدام البريد الالكترونى فى تبادل المعلومات والبيانات وتقليل تبادل المستندات الورقية على أن يخصص موظف مسئول عن إدارة الصندوق الالكترونى للجهة ليتولى استقبال المكاتبات والمعلومات وعرضها على رئيس الجهة.