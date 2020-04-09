فيديو.. الإفتاء تحسم الجدل.. عدم دفن متوفى كورونا غير جائز شرعا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد واقعة رفض أهالى قرية بولس بمحافظة البحيرة دفن متوفى بفيروس كورونا المستجد، ثارت حالة من الجدل بين مؤيدين ورافضين لدفنه فى القرية خوفا على حياتهم، ولكن حسمت دار الإفتاء الأمر وقالت ان منع دفن متوفى كورونا تعد على حق الله والعباد وغير جائز شرعا، كما حددت وزارة الصحة مجموعة من الاجراءات الاحتراجزية المتعلقة بكفيفة التعامل مع الجثة وطريقة دفنها منعا لحدوث اى عدوى. Advertisements فى الفيديو التالى نستعرض تلك المعركة وكيف تم حسمها والاشتراطات الوقائية الواحب اتباعها

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