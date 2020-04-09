شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تخاطب الصحة لحل مشكلة دفعة تكليف مارس 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

خاطبت النقابة العامة للأطباء، اليوم، الخميس، الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بخصوص شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس 2020 .

وأشارت النقابة، فى بيان، إلي أنها تلقت شكوى من الأطباء دفعة تكليف مارس 2020، والذين يتضررون فيها من قيام مسئولى إدارة التكليف بالوزارة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة متضمنة العديد من السلبيات التي تضر بالمنظومة الصحية وتضر بالأطباء الجدد.

وطالبت النقابة من وزيرة الصحة توجيه مسئولى الوزارة للنظر بعين الإعتبار لشكاوى الأطباء، كما طالبت بعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلى أطباء التكليف مع ممثلين للجنة الشباب بالنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل وبين حقوق الأطباء.

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وأكدت النقابة على أن الأطباء يقومون بواجبهم باخلاص تلبية لنداء الوطن وبرا بقسم الطبيب، وذلك على الرغم من تعرضهم وأسرهم لمخاطر العدوى المتكررة، والتي تصيب البعض منهم باصابات خطيرة ويلقي العديد منهم حتفه بسببها، مؤكدة أنه في الظروف الحالية، لابد من التكاتف والتعاون ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا المستجد، كوفيد19.

من ناحية أخرى، كانت قد خاطبت نقابة الأطباء، رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، لطلب معاملة كل من يصاب أو يتوفى من الفريق الطبى، بسبب العدوى بفيروس كورونا المستجد، معاملة مصابى وشهداء العمليات الحربية، وهو ما يتطلب إصدار قرار من مجلس الوزراء بتطبيق أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 على كل من يصاب أو يتوفي من الفريق الطبي بسبب العدوى، مشيرة إلى أن هناك العديد من الأطباء أصيبوا بالعدوى بفيروس كورونا أثناء عملهم لحماية الوطن من هذا الفيروس، وبعضهم نقله لأسرته والبعض لقى ربه شهيدا بالعدوى، وكان أول الشهداء في مجابهة فيروس كورونا هو الطبيب أحمد عبده اللواح الذي فقد حياته بعد أن انتقلت إليه العدوى ثم نقلها لزوجته وابنته.