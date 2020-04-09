رئيس الوزراء يتابع آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد غايات:
يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حاليًا، اجتماعا لمتابعة آليات صرف منحة العمالة غير المنتظمة، التي كلف بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وكان الرئيس قد أصدر قرارًا، بصرف منحة للعمالة غير المنتظمة لمدة 3 أشهر بقيمة 500 جنيه.
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