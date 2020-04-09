السلع متوفرة.. المصيلحي يستعرض استعدادات وزارة التموين لشهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، يتابعان احتياطي السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحًا أن الرصيد الاستراتيجي من السلع، الحد الأدنى له 3 أشهر ولا يوجد أي مشكلات في توفير السلع.

وأضاف"المصيلحي"، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، حول منظومة التموين والدعم واستعدادات الحكومة لشهر رمضان المبارك، أن موسم القمح يبدأ الأسبوع المقبل، ومن المتوقع أن نحصل على 3.6 مليون طن تكفي لأكثر من أربعة أشهر ونصف، وبالتالي لدينا رصيد يكفي 7 أو 8 شهور، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية وجهت أيضا بزيادة المخزون من القمح المستورد، موضحا أنه خلال الموسم سيتم استيراد 800 ألف طن يمثل زيادة شهر آخر.

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وأوضح وزير التموين، أنه بالنسبة للسكر، لدينا 5.7 احتياطي استراتيجي، والموسم مازال في المنتصف والذي يستمر حتى مايو وشهر يونيو إنتاج وبالتالي فلدينا رصيد يكفي 11 شهر.

وأشار إلى أن الأرز الموجود حاليا على أرض مصر يكفي أكثر من الاستهلاك حتى الموسم القادم، وفيما يخص البروتينات "الدواجن أو اللحوم المجمدة أو الطازجة بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية يوجد إمداد مستمر من اللحوم الحية، وتمت الموافقة على فتح الاستيراد من السودان، مشيرًا إلى أن الأسعار لن ترتفع، ويتم عرض اللحوم الطازجة من الخدمة الوطنية البرازيلي الممتازة بسعر 90 جنيه واللحوم السودانية بسعر 85 جنيه وبالنسبة للحوم المجمدة سعرها لم يتغير بـ 63 جنيه في الجمعيات.

وأشار إلى أنه بالنسبة للدواجن تم استلام أول شحنة مستوردة، مشيرا إلى أن أسعارها لم تتغير وستظل بسعر 37 جنيه، وبالنسبة للبقوليات تم توفيرها جميعا، وتم منع تصدير البقوليات خاصة الفول والعدس والأسعار متوازنة حتى هذه اللحظة.​