بعد انفعال السيسي.. رئيس "المقاولون العرب" لمصراوي: إجراءات جديدة لحماية العمال من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

في أول تصريح بعد انفعال الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال المهندس محسن صلاح، المهندس محسن صلاح، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، إن شركة المقاولون العرب ستتخذ إجراءات جديدة لحماية العمال من فيروس كورونا.

كان الرئيس انفعل على مدير الموقع خلال جولته التفقدية اليوم بسبب عدم ارتداء العمال الكمامات، وطالبه بتوفير أدوات الوقاية للعمال.

وقال صلاح إن شركته اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لحماية العمال والحفاظ على صحتهم منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا، لكن ما حدث اليوم في أحد المواقع نتيجة لسلوكيات العمال.

وأضاف صلاح، في تصريحات خاصة لمصراوي: بعد فيديو انفعال الرئيس اليوم بأحد المواقع، وتلاحظ عدم تطبيق الإجراءات الاحترازية لحماية العاملين بالموقع، رغم أنه تم تسليم جميع العمال في كافة مواقع العمل كمامات من أغلى الأنواع القابلة للغسيل وإعادة الاستخدام مرة آخرى، قررنا تغيير هذا الإجراء وتسليمهم كمامات بشكل يومي قبل الدخول للعمل في المشروع.

وتابع: "لن يتم السماح لأي عامل الدخول إلى موقع المشروع بدون هذه الكمامة"، لافتًا إلى أنه يتم يوميا تطهير مواقع العمل والاستراحات الخاصة بالعمال، حفاظا على صحتهم.

وأشار صلاح إلى أن، كل المشروعات يوجد بها خيم تم تخصيصها للمرور عليها يوميا في الصباح، وقبل الدخول إلى المشروع، حتى يتم قياس درجات الحرارة لجميع العاملين في المشروع، وتعقيمهم بشكل كامل.

Advertisements

وتابع: "في حاجات بتسهوا على العمال والآمن الصناعي في المواقع، لكن سيكون هناك حزم في التعامل مع هذه الموضوعات".

وقال صلاح: "اتخذت تعليمات حازمة ضد الأمن الصناعي ليكونوا أكثر حرصا وحزما داخل المشروعات، حتى لا يتكرر هذا المشهد مرة ثانية".

أقرا أيضًا:

خلال زيارة مفاجئة لأحد المشروعات.. السيسي مُنفعلاً: "إزاى العمال مش لابسين كمامات"

"أجرتهم كام وهيصرفوا منين !".. ماذا قال السيسي عن عدم ارتداء عمال أحد المشروعات للكمامات؟