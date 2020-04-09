اتفقنا على تزويد المكتبات.. رئيس اتحاد الناشرين يلتقي وزيرة الثقافة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

عقد سعيد عبده رئيس اتحاد الناشرين المصريين، لقاء مع الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بحضور الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأضحت وزارة الثقافة في بيان لها الخميس، أنه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد جراء انتشار فيروس "كورونا" وما نجم عنه من أضرار بالغة على الناشرين، وفى ضوء التواصل مع الجهات المختلفة لبحث سبل دعم الناشرين لتخفيف أثار تلك الأزمة، تم الاتفاق على ما يلي:

1. تخصيص جزء معتبر من موزانة تزويد مكتبات الهيئة العامة لقصور الثقافة اعتباراً من العام المالي القادم (1/7/2020) للشراء من الناشرين من خلال لجنة مشتركة بين الوزارة والاتحاد.

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2. مشاركة الناشرين الأعضاء في معرض كتاب القرية، الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقاقة.

3. مشاركة الناشرين بمبادرة وزارة الثقافة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك" التى أطلقتها وزارة الثقافة لإتاحة المحتوى للجمهور لمن يرغب من الناشرين لدعم الثقافة.

4. قيام وزارة الثقافة بدعم مبادرة الاتحاد (خليك في البيت مع خير جليس) بالتعاون مع كافة هيئات وزارة الثقافة.